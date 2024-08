ऊना अस्पताल के स्टोर से लाखों की कॉपर ऑक्सीजन पाइपें गायब, स्टोर इंचार्ज को नोटिस की तैयारी

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2024 01:52 PM

ऊना (विशाल स्याल): क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के स्टोर में पड़ी लाखों रुपए की कॉपर ऑक्सीजन पाइपें गायब हो गई हैं। इसको लेकर जहां अस्पताल प्रशासन स्टोर इंचार्ज को विभागीय नोटिस देने की तैयारी में है, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंप दी है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू की है और कुछ कर्मियों से पूछताछ भी की है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हो पाया है।

बहरहाल इस मामले से क्षेत्रीय अस्पताल के स्टोर से अचानक लाखों रुपए का सामान गायब मिलने की बात सामने आने से हड़कंप मच गया है। अब तक की तफ्तीश में कहा जा रहा है कि स्टोर में एक व्यक्ति सामान ढोने के लिए रखा गया था। अब उसी पर इन पाइपों को गायब करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि स्टोर की चाबी स्टोर इंचार्ज के पास रहती है और स्टोर इंचार्ज अपनी देखरेख में स्टोर का सामान वितरित करता है, ऐसे में इस पूरे प्रकरण में कौन-कौन शामिल है और कोताही किस-किस स्तर पर हुई है यह जांच में सामने आएगा।

सीएमओ डाॅ. एसके वर्मा ने बताया कि अस्पताल के स्टोर में रखी आक्सीजन की कॉपर पाइपें गायब पाई गई हैं जिनकी कीमत लाखों में है। इसकी शिकायत पुलिस को सौंपी गई है।

