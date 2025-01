Kangra: सीएम सुक्खू बोले-पौंग झील को बनाएंगे पर्यटन का प्रमुख केंद्र, रोजगार के मिलेंगे नए अवसर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को पौंग झील का भ्रमण कर इसकी सुंदरता का अनुभव लिया और इसे पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं का संकेत दिया।

नगरोटा सूरियां (नंदपुरी): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को पौंग झील का भ्रमण कर इसकी सुंदरता का अनुभव लिया और इसे पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं का संकेत दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाथू की लड़ी का भी निरीक्षण करते हुए मोटरबोट पर बैठकर झील का आनंद लिया और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पौंग झील और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार और बीबीएमबी मिलकर विशेष योजनाएं बनाएंगे। इससे न सिर्फ प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का प्रचार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में नौकायन, वॉटर स्पोर्ट्स और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य "एक हिमाचल, सर्वश्रेष्ठ हिमाचल" की ओर कदम बढ़ाने का है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री चंद्र कुमार व आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

