हिमाचल में हाई अलर्ट! गणतंत्र दिवस पर CM सुक्खू को 'मानव बम' से उड़ाने की मिली धमकी

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के जश्न से ठीक पहले एक खौफनाक धमकी ने प्रशासन और सुरक्षा एजैंसियों को सकते में डाल दिया है। राजधानी शिमला के उपायुक्त (डीसी) को मिले एक संदिग्ध ई-मेल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आत्मघाती हमले की बात कही गई है। इस धमकी के बाद पूरी राजधानी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, शिमला डीसी के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक अज्ञात शख्स द्वारा संदेश भेजा गया। इस मेल में दावा किया गया है कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मानव बम के जरिए हमला किया जाएगा। जैसे ही यह ई-मेल प्रशासन की नजर में आया, इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय को दी गई।

पुलिस एक्शन: साइबर सैल कर रहा आईपी एड्रैस ट्रैक

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिमला के सदर थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने की सोची-समझी साजिश हो सकती है। हालांकि, सुरक्षा एजैंसियां कोई रिस्क नहीं लेना चाहतीं। पुलिस की साइबर सेल टीम उस आईपी एड्रैस और लोकेशन को ट्रेस करने में जुट गई है, जहां से यह मेल जनरेट किया गया था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जो राष्ट्र की अखंडता को चुनौती देने और शांति भंग करने से जुड़ी हैं।

छावनी में तब्दील हुई राजधानी

धमकी मिलने के बाद शिमला में सुरक्षा चक्र को अभेद्य बना दिया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह स्थल, रिज मैदान, माल रोड और आसपास के इलाकों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। खुफिया विभाग (सीआईडी) भी अलर्ट मोड पर है।

जनता से अपील: अफवाहों पर न दें ध्यान

पुलिस प्रशासन ने प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। साथ ही, यदि किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में देने का आग्रह किया गया है।