धागा उद्योग में प्रबंधन व कामगारों के बीच झड़प, पथराव के दौरान पुलिस कर्मी घायल

बद्दी (बस्सी): बद्दी-साई रोड के पास एक धागा उद्योग में कंपनी प्रबंधन व कामगारों के बीच देर रात झड़प हो गई। इस दौरान कामगारों ने उद्योग को घेर लिया और पथराव कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस का एक कर्मी अमरजीत चौधरी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं झड़प के बाद पूरा उद्योग पुलिस छावनी में तबदील हो गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर सायं कंपनी के 2 कामगार प्रबंधक से अवकाश लेने गए थे। कंपनी के प्रबंधक ने उन्हें अवकाश देने से इंकार कर दिया। प्रबंधक के कमरे के साथ ही सिक्योरिटी रूम है। मैनेजर व सुरक्षा कर्मी ने छुट्‌टी मांगने आए कामगारों को थप्पड़ मार दिए। थप्पड़ लगने के बाद इन कामगारों ने मैनेजर को बुरा-भला कहा। यहीं से विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कंपनी मैनेजमैंट के लोगों ने आकर इन कामगारों को कमरे में बंद करके धुनाई कर दी। जैसे ही अन्य कामगारों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों व स्टाफ के ऊपर पत्थर व बोतलें फैंकनी शुरू कर दीं।



कंपनी प्रबंधकों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। जैसे ही पुलिस के 3 लोग मौके पर पहुंचे तो पत्थर व बोतलें जारी थीं। एक पत्थर पुलिस कर्मचारी अमरजीत को लगा, जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर तैनात पुलिस ने तनाव को देखते हुए एसपी को सूचना दी। एसपी ने फायर ब्रिगेड, सभी थानों से फोर्स व नालागढ़ उपचुनाव में तैनात बटालियनों को कंपनी में तैनात कर दिया है। कामगार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक मारपीट करने वाले एचआर प्रबंधक, मैनेजर व सिक्योरिटी प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को दीपक स्पिनिंग मिल बंद रही। पूरा दिन कामगार कंपनी परिसर में खड़े रहे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश इकाई के सदस्य मेला राम चंदेल भी रात को मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने कामगारों के समस्या सुनी और कहा कि अगर मैनेजमैंट कामगारों के साथ व्यवहार सही नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।



वहीं एएसपी अशोक वर्मा का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम उद्योग में भेज दी गई थी। इस दौरान एक पुलिस कर्मी घायल हुआ है और कुछ कामगारों को भी चोटें आईं हैं। मामले की जांच की जा रही है। एसपी इल्मा अफरोज ने बताया कि दीपक धागा मिल में कामगारों व प्रबंधकों के बीच विवाद हो गया था। इसे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास जारी है। विवाद न बढ़े, इसलिए पुलिस फोर्स को कंपनी परिसर में तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त धागा मिल के श्रमिकों के आंदोलित होने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मामले की जांच चल रही है तथा उन्नत फेस रिकग्निशन ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारी प्राथमिकता है कि स्थिति को जल्द और शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए।

