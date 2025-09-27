Main Menu

  • Una: चिंतपूर्णी मंदिर के भवन निर्माण पर व्यय होंगे 250 करोड़ रुपए : अग्निहोत्री

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Sep, 2025 07:32 PM

chintpurni temple building construction

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी की पावन पिंडी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

चिंतपूर्णी (सुनील/राकेश): डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी की पावन पिंडी के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। उनकी पुत्री डा. आस्था अग्निहोत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं। मंदिर ट्रस्ट के सहायक आयुक्त एवं एसडीएम सचिन शर्मा ने उपमुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उपमुख्यमंत्री ने मंदिर के विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के भवन के निर्माण पर 250 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए देवभूमि हिमाचल के पावन मंदिरों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंदिर में लागू सुगम दर्शन प्रणाली ने भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को बड़ी सुविधा प्रदान की है।

ऑनलाइन लंगर बुकिंग और ऑनलाइन दर्शन जैसी डिजिटल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त प्रसाद योजना के अंतर्गत मंदिर के लिए 56.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फरवरी 2025 में मंदिर से जुड़े पुजारियों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि पूजा-पद्धति की पवित्रता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

