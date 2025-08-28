चंडीगढ़-मनाली हाईवे फिर से बंद: पंडोह कैंची मोड़ के पास फोरलेन हुआ गायब

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है, और इस बार हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। मंडी जिले में पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है, जिससे पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा है। यह घटना बीती रात हुई...

हिमाचल डेस्क। चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया है, और इस बार हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। मंडी जिले में पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है, जिससे पैदल चलने का भी रास्ता नहीं बचा है। यह घटना बीती रात हुई भारी बारिश के कारण हुई है।

यह हाईवे पहले से ही बंद था। बीती रात, बनाला के पास पहाड़ी से भारी पत्थर गिरने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। बड़े ट्रक और अन्य भारी वाहन नौ मील के पास रोक दिए गए थे। आज बनाला में गिरे पत्थरों को हटाने का काम शुरू होना था, लेकिन उससे पहले कैंची मोड़ पर हुई इस घटना ने स्थिति को और खराब कर दिया।

यात्रियों के लिए फिलहाल वैकल्पिक रास्ता मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग है। यह मार्ग अभी भी खुला है, और छोटे वाहनों को एक-एक घंटे के अंतराल पर भेजा जा रहा है। कुल्लू-मनाली जाने के लिए अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। गौरतलब है कि यह हाईवे हाल ही में दवाड़ा के पास तीन दिन बाद बहाल हुआ था, लेकिन एक बार फिर हुए इस नुकसान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।