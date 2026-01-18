चम्बा पुलिस का एक्शन:​​​​​​​ बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे दोपहिया वाहनों के काटे चालान

चम्बा शहर में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे 15 वाहनों के चालान काटे गए। इनमें से कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थी तो कुछ पर दोपहिया वाहनों में नंबर प्लेट लगी हुई थी, लेकिन नंबर अधूरे थे। पुलिस को कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले में अधिकतर वाहनों...

चम्बा, (रणवीर): चम्बा शहर में बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे 15 वाहनों के चालान काटे गए। इनमें से कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं थी तो कुछ पर दोपहिया वाहनों में नंबर प्लेट लगी हुई थी, लेकिन नंबर अधूरे थे। पुलिस को कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले में अधिकतर वाहनों पर नंबर प्लेट न लगाने का प्रचलन तेज होता जा रहा है।

बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाला वाहन चलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर शहर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट अथवा मिटे हुए नंबरों वाली प्लेट लगाकर वाहनों को दौड़ाया जा रहा है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस चम्बा ने बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था।

पुलिस ने अभियान के तहत सभी पुलिस थाना व चौकी प्रभारियों सहित यातायात पुलिस को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उधर, एस.पी. विजय कुमार सकलानी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे 15 वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए हैं। यह अभियान आगामी समय में भी चलाया जाएगा।