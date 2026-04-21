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करसोग में भयानक हादसा: गहरी खाई में गिरी कार, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Apr, 2026 09:50 AM

car plunges into deep gorge in karsog two friends meet tragic end

करसोग-शिमला सड़क पर कलगार के समीप एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक ततापानी से अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी (HP 63B 0451) अचानक अनियंत्रित होकर करीब 700 फुट गहरी खाई में जा गिरी।

करसोग (धर्मवीर गौतम)। करसोग-शिमला सड़क पर कलगार के समीप एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक ततापानी से अपने घर की ओर लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी (HP 63B 0451) अचानक अनियंत्रित होकर करीब 700 फुट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद खाई से दोनों शवों को बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान सुनील कुमार (25), पुत्र कांशी राम, निवासी गांव सौथल माहूनाग तथा पवन कुमार, पुत्र कृष्ण लाल, निवासी गांव केथु माहूनाग के रूप में हुई है।

इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। डीएसपी करसोग चांद किशोर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

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