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हमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर टकराई कार, पिता की मौत, बेटा घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Apr, 2026 03:40 PM

car goes out of control and crashes in hamirpur father dies son injured

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ बीमार पिता को अस्पताल ले जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में पिता की जान चली गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ बीमार पिता को अस्पताल ले जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में पिता की जान चली गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल है।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना हमीरपुर के भिड़ा क्षेत्र में गसोती खड्ड पुल के पास हुई। जानकारी के अनुसार, एक मारुति 800 कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे एक विशाल पत्थर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए।

इलाज के लिए जा रहे थे अस्पताल

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मृतक की पहचान प्रेम चंद के रूप में हुई है। उन्हें पिछले कुछ समय से पेट में दर्द की शिकायत थी। सुबह के समय उनका बेटा, दीक्षित, उन्हें इलाज के लिए हमीरपुर अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में संतुलन बिगड़ने के कारण यह हादसा पेश आया।

बेटे की कोशिश रही नाकाम

दुर्घटना के तुरंत बाद, घायल होने के बावजूद दीक्षित अपने पिता को लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुँचा। हालांकि, अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने प्रेम चंद को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है।

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