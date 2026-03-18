हिमाचल में नर्सों की बंपर भर्ती: 508 पदों पर मिलेगी नौकरी

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Mar, 2026 05:02 PM
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से भरे जा रहे सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के पदों की संख्या में 118 की बढ़ोतरी की गई है। अब आयोग सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के कुल 508 पदों पर भर्ती करेगा।
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से भरे जा रहे सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के पदों की संख्या में 118 की बढ़ोतरी की गई है। अब आयोग सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के कुल 508 पदों पर भर्ती करेगा।
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 10 फरवरी को जारी आयोग के विज्ञापन में पोस्ट कोड-26004 के तहत सहायक स्टाफ नर्स (एलोपैथी) के 390 पद विज्ञापित किए गए थे।
लेकिन, अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशालय से 118 और पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसलिए, अब इन पदों की संख्या बढ़कर 508 हो गई है। डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के अन्य नियम और शर्तेंं यथावत रहेंगी।