Himachal: भारी बारिश के चलते बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित

bsc nursing exams postponed due to heavy rain

नेरचौक: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉ. प्रवीण कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 25 अगस्त से 30 अगस्त तक निर्धारित बीएससी नर्सिंग की सैद्धांतिक परीक्षाएं भारी बारिश के कारण स्थगित कर दी गई हैं।

उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे आगामी परीक्षा तिथियों के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि नई तारीखों की जानकारी समय पर मिल सके। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है।

