Himachal: BMO ने एकसाथ कर लिया नींद की कई गोलियाें का सेवन, गंभीर हालत में हायर सैंटर रैफर

सिरमौर जिले के राजपुर ब्लॉक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. केएल भगत द्वारा अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाने का गंभीर मामला सामने आया है।

पांवटा साहिब (कपिल): सिरमौर जिले के राजपुर ब्लॉक के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. केएल भगत द्वारा अधिक मात्रा में नींद की गोलियां खाने का गंभीर मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 23 जनवरी को डॉ. भगत ने इन गोलियों का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। स्थिति को भांपते हुए देर शाम उनकी बेटी उन्हें तुरंत पांवटा साहिब अस्पताल लेकर पहुंचीं।

पांवटा अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी हालत में सुधार न होता देख और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्हें हायर सैंटर रैफर कर दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक डॉ. भगत को इलाज के लिए उत्तराखंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है और उन्हें वैंटिलेटर पर रखा गया है।

हालांकि इस कदम के पीछे के स्पष्ट कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि डॉ. भगत पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से काफी परेशान चल रहे थे। इसके अलावा हाल ही में बाथरूम में चक्कर आने से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिस वजह से वे करीब 8-10 दिनों तक बिस्तर पर रहे थे। हालांकि, बताया जा रहा था कि उनकी शारीरिक चोट में सुधार हो रहा था, तभी यह घटना घटित हो गई।

इस मामले की पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉ. राकेश प्रताप ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने बताया कि डॉ. भगत की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे घटनाक्रम और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।