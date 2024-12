Bilaspur: भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने साधा निशाना, बोले-जश्न में मग्न सरकार को नहीं जनता की चिंता

बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। सर्दी के इस मौसम में भी लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है।

बिलासपुर (विशाल): बिलासपुर सदर से भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। सर्दी के इस मौसम में भी लोगों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। बिलासपुर शहर समेत कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही हाल है। लोगों को मजबूरन पानी के टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। रही-सही कसर बिजली के अघोषित कटों से पूरी हो रही है। पानी व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को सुचारू तरीके से उपलब्ध करवाने में असफल यह सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए 2 वर्ष के कार्यकाल के जश्न की तैयारियों में जुटी हुई है। सभी अधिकारी और कर्मचारी इन्हीं तैयारियों में झोंक दिए गए हैं।

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि इस वर्ष गर्मी के मौसम से पहले शुरू हुई पेयजल समस्या सर्दियां शुरू होने के बाद भी दूर नहीं हो पाई है। सर्दी के मौसम में भी लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में लगे नल कई-कई दिनों तक सूखे रह रहे हैं। कई स्थानों पर तीसरे-चौथे दिन पानी मिल रहा है। वहीं बिजली के अघोषित कट पेयजल संकट से त्रस्त लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं।

