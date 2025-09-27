Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur में कुल्लू निवासी बाइक सवार युवक से बरामद की चरस

Hamirpur में कुल्लू निवासी बाइक सवार युवक से बरामद की चरस

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Sep, 2025 04:59 PM

bhota youth hashish recovered

भोटा पुलिस ने नरैण नगर भोटा में एक युवक से 152 ग्राम चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है।

भोटा (वर्मा): भोटा पुलिस ने नरैण नगर भोटा में एक युवक से 152 ग्राम चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस सहायता कक्ष भोटा के हैड कांस्टेबल अनिल चंदेल, कुलदीप कुमार शर्मा, कांस्टेबल रवि कुमार व महिला आरक्षी सुलोचना कुमारी ने संयुक्त रूप से भोटा के नरैण नगर में शुक्रवार देर रात नाका लगाया था तो इस दौरान रात के लगभग 1 बजे एक युवक बाइक पर सवार होकर भोटा की तरफ से सलौणी की ओर जा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर बाइक को रोका और उसकी तलाशी ली तो इस दौरान उक्त युवक से 152 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी युवक का नाम विक्रांत पुत्र लोत राम निवासी भुंतर, जिला कुल्लू का रहने वाला है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!