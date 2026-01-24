Hamirpur: पानी के टैंक से गिरने से पंप ऑप्रेटर की मौत

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 09:42 PM
भोरंज (रवि): उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत खरबाड़ के गांव जख्योल का एक व्यक्ति जोकि जल शक्ति विभाग में पंप ऑप्रेटर के पद पर कार्यरत था दुखद दुर्घटना में मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार जल शक्ति विभाग में कार्यरत कर्मचारी अनुज (47) निवासी जख्योल की टैंक के लैंटर से गिरने के कारण मौत हो गई है। व्यक्ति को मृत अवस्था में सिविल अस्पताल भोरंज लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और मामले की गहनता से जांच जारी है। मामले की पुष्टि एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने की है।