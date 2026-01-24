Main Menu

Hamirpur: बिजली ठीक करते समय ट्रांसर्फामर से गिरा कर्मचारी घायल

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jan, 2026 09:35 PM

bhoranj transformer employee injured

उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत मुंडखर में बिजली को ठीक करते हुए ठेकेदार का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे सिविल अस्पताल भोरंज में दाखिल करवाया गया है।

भोरंज (रवि): उपमंडल भोरंज की ग्राम पंचायत मुंडखर में बिजली को ठीक करते हुए ठेकेदार का एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे सिविल अस्पताल भोरंज में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण मुंडखर पंचायत में बिजली की अव्यवस्था से लोग परेशान थे। शनिवार को विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा मुंडखर में एक ट्रांसर्फामर को ठीक करने का काम किया जा रहा था। इस दौरान ठेकेदार का एक कर्मचारी काम करते हुए अचानक गिर गया, जिसे बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल भोरंज लाया गया जहां वह उपचाराधीन है। घायल चरण सिंह (28) उत्तर प्रदेश का रहने वाला है।

विद्युत उपमंडल भरेड़ी के सहायक अभियंता संजय कुमार का कहना है कि घायल व्यक्ति का भोरंज अस्पताल में उपचार चल रहा है और वह ठीक से बात कर रहा है। व्यक्ति के गिरने की सूचना मिलते ही भोरंज पुलिस की टीम द्वारा अस्पताल में पहुंच कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसकी पुष्टि एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने की है।

