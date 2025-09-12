Shimla: HPU ने घाेषित किया BEd और MA का रिजल्ट, इस कोर्स की एडमिशन लिस्ट भी जारी

Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2025 04:52 PM
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएड द्वितीय सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 97.99 प्रतिशत रहा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सैंटर फॉर डिस्टैंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग (सीडीओई) के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष (वार्षिक) का परीक्षा परिणाम 98.41 प्रतिशत रहा। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को एमए के विभिन्न कोर्सिज की परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए। इसमें एमए अंग्रेजी चतुर्थ सैमेस्टर का परिणाम 98.31 प्रतिशत, एमए अंग्रेजी (नॉन सीबीसीएस) चतर्थ सैमेस्टर का परिणाम 75.86 प्रतिशत, एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सैमेस्टर का परिणाम 99.56 प्रतिशत, एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सैमेस्टर रि-अपेयर का परिणाम 100 प्रतिशत और एमए इतिहास चतुर्थ सैमेस्टर का परिणाम 99.14 प्रतिशत रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर अपने-अपने लॉग इन आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं।
एमलिबआईएससी के सब्सिडाइज्ड वर्ग में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में चल रहे कोर्स मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस (एमलिबआईएससी) के सब्सिडाइज्ड वर्ग में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही सूची में शामिल उम्मीदवारों को अब 14 सितम्बर तक फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। प्रवेश संबंधित पहली मैरिट सूची वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है।
