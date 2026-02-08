Main Menu

Hamirpur: बाबा बालक नाथ के दरबार उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, हजाराें श्रद्धालुओं ने किया पवित्र गुफा के दर्शन

Edited By Vijay, Updated: 08 Feb, 2026 05:23 PM

baba balaknath temple deotsidh

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध में रविवार को आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। फरवरी माह के दूसरे रविवार के अवसर पर....

दियोटसिद्ध (रजत): हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालक नाथ मंदिर, दियोटसिद्ध में रविवार को आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। फरवरी माह के दूसरे रविवार के अवसर पर देश-विदेश सहित उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर से लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने बाबा जी की पवित्र गुफा के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया।

प्रशासन ने किए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर न्यास का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कतारों में खड़े भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रविवार की भीड़ को देखते हुए कई श्रद्धालु शनिवार रात को ही दियोटसिद्ध पहुंच गए थे, जिनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी।

जगह-जगह रही पेयजल और लंगर की व्यवस्था
मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही, दूर-दराज से आए भक्तों के लिए मंदिर न्यास द्वारा विशाल लंगर का आयोजन भी किया गया, जहाँ हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में बाबा जी के जयकारों से माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। प्रशासन के अनुसार आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है, जिसके लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं।

