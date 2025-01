Kullu: दिल्ली में दिखेगी कुल्लू की संस्कृति की झलक, गणतंत्र दिवस परेड में सूत्रधार कला संगम के कलाकार देंगे प्रस्तुति

Edited By Vijay, Updated: 24 Jan, 2025 11:37 AM

भारत की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।

कुल्लू (ब्यूरो): भारत की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध सूत्रधार कला संगम के कलाकारों का 15 सदस्यीय लोकनृत्य दल गणतंत्र दिवस परेड में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। करीब एक महीने से नई दिल्ली में अभ्यास कर रहे इस लोकनृत्य दल के सदस्य इस ऐतिहासिक अवसर के लिए तैयार हैं। इस दल में सनी, कुनाल कौशल, पवन, हिमांश दत्त, रोहित ठाकुर, गौरव, रजनीश ठाकुर, भास्कर शर्मा, कृष्णा देवी, द्रौपदी ठाकुर, करिश्मा ठाकुर, रीना, तारा देवी, ट्विंकल ठाकुर और तान्या शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं, जोकि दिल्ली वासियों को हिमाचल की सांस्कृतिक समृद्धि से परिचित करवाएंगे।

सूत्रधार कला संगम के इन कलाकारों ने विशेष रूप से लोकनृत्य, संगीत और पारंपरिक हिमाचली गीतों का चयन किया है, जो परेड के दौरान भारतीय विविधता और एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत होंगे। इस दल के प्रशिक्षक और आयोजक भी इस अद्वितीय पहल को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इस मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करना न केवल हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने का एक अद्वितीय अवसर है, बल्कि यह देशभर में हिमाचल के कलाकारों को पहचान दिलाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

कुल्लू दशहरा में लोकनृत्य स्पर्धा में विजेता रहा था दल

गौर रहे कि सूत्रधार कला संगम कुल्लू का लोकनृत्य दल कुल्लू दशहरा-2024 की लोकनृत्य प्रतियोगिता में विजेता रहा है। सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन ने कहा कि सूत्रधार कला संगम कुल्लू ने अपने 48 वर्षों के इतिहास में कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रदेश, देश व विदेश में भी अपनी प्रस्तुतियों से अनेक आयाम स्थापित किए हैं।

