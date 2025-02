Himachal: बांइडिंग मशीन अटैंडैंट के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित, जानें कैसे करें आवेदन

अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग ने....

हमीरपुर: अगर आप सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग ने बांइडिंग मशीन अटैंडैंट के 3 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 27 फरवरी तक तक आवेदन कर सकते हैं।

इन वर्गों के लिए हैं ये पद

जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये पद दैनिक वेतन आधार पर भरे जाएंगे। इनमें सामान्य वर्ग का 1 पद, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग का 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद शामिल है।

ये होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का कम से कम 8वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग की आधिकारिक वैबसाइट hppns.hp.gov.in पर जाकर 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या है बांइडिंग मशीन अटैंडैंट का कार्य

बाइडिंग मशीन अटैंडैंट का कार्य छपाई के बाद कागजात और पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से जोड़ना, उनकी फिनिशिंग करना और उन्हें अंतिम रूप देना होता है। यह नौकरी तकनीकी दक्षता की मांग करती है, साथ ही श्रमशक्ति और मशीनों के साथ काम करने की क्षमता भी आवश्यक होती है।

सरकार दे रही युवाओं को रोजगार के अवसर

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रही है। इसी क्रम में मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में भी चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह नौकरी उन युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है जो तकनीकी कार्यों में रुचि रखते हैं और सरकारी विभाग में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं।

