Shimla: एचएएस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी, अब 18 अगस्त तक करें अप्लाई

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने को लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम से रिप्रैजैंटेशन आने के बाद आयोग ने 18 अगस्त को रात 11.59 बजे तक का समय आवेदन करने के लिए दिया है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त रखी गई थी। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है, वे आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा-2025 आगामी 25 सितम्बर से शुरू होना संभावित है। इस परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र शिमला जिले में स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के शुरू करने की टैंटेटिव तिथि जारी कर दी है। यह जानकारी आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने दी है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अन्य जानकारी आयोग के कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।