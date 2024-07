हमीरपुर: लाहलड़ी के अग्निवीर जवान ने खुद को मारी गोली, मौत

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2024 07:48 PM

जिला मुख्यालय से करीबी लाहलड़ी क्षेत्र (वार्ड नंबर 11)से संबंध रखने वाले 22 वर्षीय अग्निवीर जवान निखिल ढटवाल द्वारा खुद को गोली मारने से मौत होने का समाचार है।

हमीरपुर (अजय चौहान): जिला मुख्यालय से करीबी लाहलड़ी क्षेत्र (वार्ड नंबर 11)से संबंध रखने वाले 22 वर्षीय अग्निवीर जवान निखिल ढटवाल द्वारा खुद को गोली मारने से मौत होने का समाचार है। मौत की खबर से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि निखिल जम्मू कश्मीर के अखनूर सैक्टर में कार्यरत था, जहां उसने बुधवार को अपने सर्विस वैपन से खुद को गोली मार ली जिससे उसकी मौत गई। बता दें कि करीब 2 वर्ष पहले निखिल देश सेवा करने के उद्देश्य से बतौर अग्निवीर जवान सेना में भर्ती हुआ था। उसने ऐसा कठोर कदम किस वजह से उठाया यह सभी के लिए एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि वह खुशमिजाज स्वभाव का था और घर में सबसे छोटा था।

घर में माता-पिता के अलावा उसके दो भाई हैं,जो उससे बड़े हैं। उसके पिता दलेर सिंह टैक्सी चालक हैं और माता गृहणी हैं। यहां तक कि निखिल की अभी शादी भी नहीं हुई थी, परंतु माता-पिता की तमन्ना थी कि जब इस बार की छुट्टियों में वह घर वापस आएगा तो उसकी शादी तय (मंगनी) करवा देंगे परंतु वक्त और भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। घर वालों की यह चाहत परवान नहीं चढ़ सकी। उसकी मौत से क्षेत्र का हर कोई इंसान स्तब्ध है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उसकी आत्महत्या के क्या कारण रहे। उसके पार्थिव शरीर को कब घर वापस लाया जाएगा यह भी साफ नहीं हो पाया है। इसके बारे में सदर थाना के एसएचओ ललित महंत ने बताया कि इस घटना की सूचना उन्हें प्राप्त हुई है लेकिन आधिकारिक रूप से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here