श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान फंसे 250 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने किया रैस्क्यू : अश्वनी कुमार

Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2024 06:15 PM

श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु बादल फटने के दौरान रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित रैस्क्यू कर लिया है। जाओं गांव के पास श्रद्धालुओं के वाहन सड़क क्षतिग्रस्त होने से फंसे हुए हैं....

कुल्लू (दिलीप): श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु बादल फटने के दौरान रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित रैस्क्यू कर लिया है। जाओं गांव के पास श्रद्धालुओं के वाहन सड़क क्षतिग्रस्त होने से फंसे हुए हैं, जिससे श्रद्धालु जाओं गांव में होमस्टे होटल में रुके हुए हैं। श्रद्धालु सड़क कनैक्टिविटी बहाल होने इंतजार कर रहे हैं। एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार ने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु वापस जाओं गांव लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि बागीपुल में सात लोगों में से एक व्यक्ति का शव मिल है। बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोड बहाल होने के बाद श्रद्धालु अपने वाहनों को लेकर वापस लौटेंगे। जिन गांवों में कनैक्टिविटी बाधित हुई है, वहां पर झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों तक राहत सामग्री और आने-जाने की सुविधा हो सके।



बागीपुल में लकड़ी का पुल बनाया, मलाणा का रास्ता किया जा रहा दुरुस्त

एडीएम ने कहा कि बागीपुल में लोगों को आने-जाने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया गया है और एक झूला लगाया गया है। वहीं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्वती घाटी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र मलाणा की कनैक्टिविटी पूरी तरह से बाधित है और पैदल चलने के लिए रास्ता दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्ग से ग्रामीणों को आने-जाने और राशन सामग्री पहुंचाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही बलाधी और पोहल गांव के लोगों को कनैक्टिविटी के लिए झूला लगाने के निर्देश दिए हैं।



