Una: कोहाड़छन्न गोलीकांड का आरोपी कोर्ट में पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Vijay, Updated: 03 Nov, 2024 11:56 AM

अम्ब (अश्विनी): कोहाड़छन्न गोलीकांड के आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बनगढ़ जेल भेज दिया है। 4 दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ज्यूडीशियल रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को उपमंडल अम्ब के तहत ग्राम पंचायत चोआर के अधीन पड़ते गांव कोहाड़छन्न में शराब के नशे में धुत्त आरोपी (सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी) ने घर के आगे सड़क पर सैर पर जा रहे बाप-बेटे पर गोली चला दी थी।

गंभीर हालात में दोनों को सिविल अस्पताल अम्ब लाया गया, जहां से डाॅक्टर ने दोनों को पीजीआई रैफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान गत बुधवार सुबह राजीव मनकोटिया ने दम तोड़ दिया जबकि उसका बेटा आदित्य अस्पताल में उपचाराधीन है। इस मामले में गांव की एक महिला ने शिकायत की थी कि आरोपी के साथ उनका भूमि विवाद चला हुआ है। वह शराब के नशे में आया और उसने राजीव मनकोटिया तथा आदित्य मनकोटिया को अपनी राइफल से गोली मार दी।

पुलिस का कहना है कि पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। एसएचओ अम्ब गौरव भारद्वाज के अनुसार हत्या व आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपी हरदेव सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

