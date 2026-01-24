सोलन में दर्दनाक हादसा, दूध देने जा रही 15 साल की बच्ची पर गिरी चट्टान....मौके पर मौत; मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Jan, 2026 07:14 PM
Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बारिश के दौरान हुए भूस्खलन में एक 15 वर्षीय किशोरी की जान चली गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ, जब किशोरी अपनी बहन के साथ गांव में दूध देने जा रही थी। वहीं, इस हादसे के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
जानकारी के मुताबिक, घटना सोलन विधानसभा क्षेत्र की कोरो कैंथड़ी पंचायत के गांव गोल की है। मृतका की पहचान हिमानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह हिमानी अपनी बहन रेणु के साथ गांव में दूध देने जा रही थी। दोनों बहनें एक-दूसरे से करीब पांच से छह फीट की दूरी पर चल रही थीं। जैसे ही वह घर से लगभग एक किलोमीटर दूर पहुंची, तभी अचानक पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान गिर गई, जिसके नीचे हिमानी दब गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने चट्टान हटाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक हिमानी की मौत हो चुकी थी।
गांव में शोक की लहर
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, इस दुखद घटना के बाद पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर है।