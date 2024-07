जमली के युवक ने दुकान में फंदा लगाकर की आत्महत्या

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 09:26 PM

शुक्रवार को गेहड़वी क्षेत्र में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का एक और मामला सामने आया है। अभी वीरवार को इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी।

भराड़ी (राकेश): शुक्रवार को गेहड़वी क्षेत्र में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का एक और मामला सामने आया है। अभी वीरवार को इसी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। बता दें थाना झंडूता के अंतर्गत आने वाले गांव जमली बड़ोल देवी के एक युवक ने दुकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार उक्त युवक टैंट लगाने का कार्य करता है। मृतक युवक के भाई का कहना है कि वो टैंट लगाने के लिए गया था।

जब दुकान में दोपहर के समय आया तो देखा कि उसके भाई ने फंदा लगाया हुआ था, जिस पर उसने लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा और उसे एम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना झंडूता से टीम मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। मृतक की पहचान विक्रम मिश्रा 24 सुपुत्र नारायण दास जमली बड़ोल देवी डाकघर थुराण के रूप में हुई है। घटना की पुष्टि डीएसपी बिलासपुर मनीष चौधरी ने की है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here