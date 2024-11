Himachal: अपराधों के मामले में महिलाएं भी नहीं पीछे, राज्य की जेलों में 97 महिला कैदी

Edited By Vijay, Updated: 03 Nov, 2024 10:53 AM

राज्य में अपराधों को अंजाम देने के लिए पुरुष ही नहीं, अपितु महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में 97 महिला कैदी बंदी बनाई गई हैं, जिनमें से 33 को अदालत ने दोषी करार दिया है...

शिमला (संतोष कुमार): राज्य में अपराधों को अंजाम देने के लिए पुरुष ही नहीं, अपितु महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में 97 महिला कैदी बंदी बनाई गई हैं, जिनमें से 33 को अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि 64 महिला कैदियों के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। सबसे अधिक आदर्श जेल कंडा में 19 महिला कैदियों को रखा गया है, जिनमें से 14 को दोषी करार दिया जा चुका है, जबकि 5 महिला कैदियों के मामले अदालत में विचाराधीन हैं।

33 को मिल चुकी अदालत से सजा, 64 के मामले अदालतों में विचाराधीन

जिला जेल कैथू की बात करें तो यहां पर 9 महिला कैदियों को रखा गया है और इन सभी के मामले अदालत में विचाराधीन हैं। सजा पा चुकीं 33 महिलाओं में आदर्श सैंट्रल जेल कंडा में 14, आदर्श सैंट्रल जेल नाहन में 9, लाला लाजपत राय जिला ओपन एयर करैक्शनल होम धर्मशाला में 9 व जिला जेल हमीरपुर में 1 कैदी शामिल है।

968 पुरुष कैदियों को अदालत सुना चुकी है सजा

राज्य की जेलों में 2,580 कैदियों को रखने की सुविधा है, जिनमें 2,370 पुरुष व 210 महिला कैदी शामिल हैं, लेकिन इसके विपरीत राज्य की जेलों में 2,785 कैदी रखे गए हैं, जिनमें 2,688 पुरुष व 97 महिला कैदी शुमार हैं। राज्य की जेलों में बंद 2,688 पुरुष कैदियों में से 968 को अदालत द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि 1,720 कैदियों के मामले राज्य की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।

अन्य जेलों की ये है स्थिति

सितम्बर माह तक जारी आंकड़ों के अनुसार मॉडर्न सैंट्रल जेल नाहन में 13 महिला कैदी रखी गई हैं, जिनमें से 9 को सजा मिल चुकी है और 4 के मामले अदालत में अंडर ट्रायल चले हुए हैं। जिला एयर जेल बिलासपुर में 3 महिला कैदी रखी हैं और इनके मामले कोर्ट में अंडर ट्रायल हैं। जिला जेल चम्बा में 5 महिला कैदियों के मामले भी अदालत में विचाराधीन हैं। लाला लाजपत राय जिला ओपन एयर करैक्शनल होम धर्मशाला में 16 महिला कैदियों को रखा गया है, जिनमें से 9 सजा पा चुकी हैं और 7 के मामले अंडर ट्रायल हैं। जिला जेल हमीरपुर में 1 महिला कैदी अदालत से सजा पा चुकी है। जिला जेल कुल्लू में 5 महिला कैदियों के मामले अंडर ट्रायल हैं। जिला जेल मंडी में 6, उप जेल नूरपुर में 2, जिला जेल सोलन में 12, जिला जेल ऊना बनगढ़ में 6 महिला कैदियों के मामले भी अदालत में विचाराधीन हैं।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here