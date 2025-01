Kangra: देहरा में खैर के 9 पेड़ों पर चले आरा-कुल्हाड़ी, पुलिस और वन विभाग ने लकड़ी सहित कब्जे में लिए औजार

कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा की ग्राम पंचायत जलंधर लाहड़ में वन काटुओं ने खैर के 9 पेड़ काट डाले। मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है।

देहरा (राजीव): कांगड़ा जिला के उपमंडल देहरा की ग्राम पंचायत जलंधर लाहड़ में वन काटुओं ने खैर के 9 पेड़ काट डाले। मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जलंधर लाहड़ के जंगल में आधी रात को जब वन काटु पेड़ काटने की घटना को अंजाम दे रहे थे तो स्थानीय लोगों को इसकी भनक लग गई। देहरा पुलिस की टीम भी उस समय इलाके में गश्त पर थी।

जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस के पहुंचते ही अंधेरे का फायदा उठाकर वन काटू मौके से फरार हो गए और पेड़ काटने वाले अपने औजारों को वहीं छोड़ गए। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

थाना प्रभारी संदीप पठानियां ने बताया कि मौके से खैर के 74 मौछे, 2 आरे और एक 1 कुल्हाड़ी कब्जे में ले लिए हैं, जिन्हें वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। इन खैर के मौछों की कीमत साढ़े 3 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वन काटू 9 पेड़ काट चुके थे और अन्य पेड़ों को काटने की फिराक में थे। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here