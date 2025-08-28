Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Sirmaur: नाहन में 64 लोगों ने रक्तदान कर दी अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि

Sirmaur: नाहन में 64 लोगों ने रक्तदान कर दी अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि

Edited By Vijay, Updated: 28 Aug, 2025 08:06 PM

64 people paid tribute to amar shaheed lala jagat narayan ji by donated blood

जिला मुख्यालय नाहन के हिंदू आश्रम में वीरवार को मानवता का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां पंजाब केसरी समूह द्वारा नवयुवक मंडल नाहन के सहयोग से अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

नाहन (आशु वर्मा/हितेश शर्मा): जिला मुख्यालय नाहन के हिंदू आश्रम में वीरवार को मानवता का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जहां पंजाब केसरी समूह द्वारा नवयुवक मंडल नाहन के सहयोग से अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 44वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम के लिए किसी भी मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि भगवान श्री गणेश जी के स्तुतिगान से शिविर का आगाज किया गया। बता दें कि हिंदू आश्रम में नवयुवक मंडल की तरफ से गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में लोगों ने विघ्नहर्ता के सामने शीश नवाया और उसके बाद ही रक्तदान किया।

दरअसल भगवान श्री गणेश जी के स्तुतिगान के बाद जिला ब्लड बैंक अधिकारी डाॅ. निशी जसवाल और नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमिल अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी, आदर्शों के प्रतिबिम्ब, देश की अखंडता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले मार्गदर्शक एवं पंजाब केसरी समूह के संस्थापक अमर शहीद लाला जगत नारायण जी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष ने पंजाब केसरी समूह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह शिविर न केवल जीवन बचाने का एक प्रयास था, बल्कि इसने समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया है। इस कार्यक्रम की अहम बात यह रही कि इस शिविर में हर उम्र के रक्तवीरों ने हिस्सा लिया और कुल 64 यूनिट रक्त का दान किया।

रक्तदान करने में महिलाएं भी पीछे नहीं
शिविर में ऐसे रक्तदाता भी शामिल थे, जिन्होंने 145वीं बार रक्तदान कर मिसाल कायम की, वहीं ऐसे युवा भी थे, जिन्होंने पहली बार रक्तदान के अनुभव को महसूस किया। रक्तदान करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। सभी रक्तदाताओं को पंजाब केसरी समूह की तरफ से मैडल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। पंजाब केसरी के जिला सिरमौर प्रभारी आशु वर्मा ने शिविर में सहयोग के लिए नवयुवक मंडल के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों समेत जिला ब्लड बैंक अधिकारी डाॅ. निशी जसवाल व टीम सदस्य स्वाति पुंडीर व इंद्र सिंह आदि का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी तरह के सहयोग की उम्मीद जताई।

अमिल अग्रवाल ने 145वीं बार किया रक्तदान
रक्तदान करने वालों में 65 वर्षीय अमिल अग्रवाल (बिल्ला भाई) ने 145वीं बार रक्तदान कर मानवता की एक बार फिर मिसाल पेश की। अमिल ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान माना गया है। उन्होंने लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इससे बड़ी मानवता की मिसाल क्या होगी कि पंजाब केसरी प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में रक्तदान शिविर आयोजित करता है। इस बार नवयुवक मंडल को भी इस शिविर का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्होंने पंजाब केसरी समूह का आभार व्यक्त किया।

और ये भी पढ़े

अर्द्धशतक लगाने वाले रक्तदाता
रक्तदान के क्षेत्र में अर्द्धशतक लगाने वाले रक्तदाताओं ने भी इस पुनीत कार्य में हिस्सा लिया। इस दौरान 63 वर्षीय वीरेंद्र बंसल ने 84वीं बार, कंवर आदित्य सिंह ने 79वीं बार, 53 वर्षीय रूपक ने 50वीं बार, 47 वर्षीय दीपक चौधरी ने 53वीं, 48 वर्षीय मोहम्मद इकबाल ने 75वीं और 43 वर्षीय कमल भंडारी ने 52वीं बार रक्तदान किया।

इन्होंने किया रक्तदान
शिविर में दिपेश कुमारी ने 5वीं बार, पवन ने चौथी, अशोक ने 5वीं, राघव बंसल ने चौथी, सुधीर कुमार ने 25वीं, राजन बंसल ने तीसरी, वानिक ने 15वीं, पारूल जैन ने 14वीं, अनूप अग्रवाल ने 11वीं, संजय कुमार ने 7वीं, पवन ने चौथी, रजनी बाला ने तीसरी, दिनेश कुमार ने 13वीं, बुद्धि बल्लभ ने 33वीं, पंकज पठानिया ने तीसरी, दिनेश कुमार ने ने 7वीं, हर्ष गुलेरिया ने 18वीं, बिनिश राणा ने 26वीं, मंजू बंसल ने 15वीं, प्रवेश बंसल ने 7वीं, अरुण अग्रवाल ने 10वीं, विशाल वर्मा ने 22वीं, अशोक सिंगला ने 5वीं, वेद प्रकाश ने दूसरी, लखविंद्र ने 5वीं, अंशुल अग्रवाल ने तीसरी और करतार सिंह ने दूसरी मर्तबा रक्तदान किया।

यह पहली बार रक्तदान करने पहुंचे
शिविर में राम लाल, सचिन, आशीष पाल, मान सिंह, पंकज, ललित, शिवा, जितेंद्र कुमार, सुरेखा, अक्षिता, भारती, अक्षरा बतरा और नंदनी ने पहली बार रक्तदान किया। इसमें युवतियां भी शामिल रहीं। पहली बार रक्तदान करने वाले इन युवाओं ने कहा कि रक्तदान कर उन्हें बेहद अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने पंजाब केसरी समूह द्वारा नवयुवक मंडल के सहयोग से हुए इस शिविर की सराहना करते हुए अन्य लोगों से भी रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसके अलावा संजीव कश्यप, सुमनलता, अनिल शर्मा टिपू, अर्चना रानी, मीना शर्मा, अजय बंसल, अनिल कलोड़िया, विशाल वर्मा, राहुल अग्रवाल, नितिन, अनुज, सन्नी और कार्तिक धीमान ने भी रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

वरिष्ठ पत्रकारों ने भी किया महादान
रक्तदान शिविर में जिला सिरमौर के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी रक्तदान कर महादान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पंजाब केसरी नाहन स्थित वरिष्ठ पत्रकार हितेष शर्मा ने 7वीं बार रक्तदान किया। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ पत्रकार राजन पुंडीर ने 13वीं बार रक्तदान किया। वहीं शिविर में जिले के वरिष्ठ पत्रकार शैलेष सैनी ने भी अपना सहयोग प्रदान किया।

कई परिवारों ने एक साथ किया रक्तदान
शिविर की खास बात यह भी रही कि इस दौरान कई परिवार एक साथ रक्तदान करने के लिए पहुंचे। बंसल परिवार से वीरेंद्र बंसल, उनकी धर्मपत्नी मंजू बंसल और बेटे प्रवेश बंसल उर्फ शैंकी ने एक साथ रक्तदान किया। वहीं नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमिल अग्रवाल (बिल्ला भाई) ने अपने बेटे अंशुल अग्रवाल के साथ ब्लड डोनेट किया। इसके अतिरिक्त संजय शर्मा ने अपनी बेटी अक्षिता के साथ रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!