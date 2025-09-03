Main Menu

Solan: नालागढ़ के इन 2 गांवाें में बरपा कुदरत का कहर, 5 घर जमींदोज, 200 बीघा जमीन पानी की भेंट चढ़ी

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 06:49 PM

5 houses destroyed 200 bighas of land lost to water

नालागढ़ क्षेत्र की जगनी पंचायत के खड़क व पुरला गांवाें में भारी बारिश के चलते 5 घर जमींदोज हो गए हैं। ये घर 4 दिन पहले दरारें आने पर खाली कर दिए गए थे।

नालागढ़ (सतविन्द्र): नालागढ़ क्षेत्र की जगनी पंचायत के खड़क व पुरला गांवाें में भारी बारिश के चलते 5 घर जमींदोज हो गए हैं। ये घर 4 दिन पहले दरारें आने पर खाली कर दिए गए थे। मंगलवार रात्रि रात उक्त मकान बारिश के दौरान भूमि कटाव की भेंट चढ़ गए। इसके अलावा 17 लोगों की करीब 200 बीघा जमीन भी पानी की भेंट चढ़ गई है। जिनके घर जमींदोज हुए हैं, उनमें प्यारे लाल, रामपाल, धर्मपाल, प्रेम चंद व मदन लाल शामिल हैं।
PunjabKesari

इसके अलावा पप्पू राम, बाबू राम, सोढ़ी राम, नरायण दास, गंगाराम, प्रेम चंद व पुरला गांव के धर्मपाल, प्यारे लाल पुत्र सीता राम, रामपाल, मदन लाल, राज कुमार, प्यारेलाल पुत्र आत्मा राम, हेमराज, कमल चंद, श्याम लाल, बलदेव सिंह व केवल सिंह की भूमि कटाव से नष्ट हो गई है। पंचायत प्रधान सरस्वती देवी ने बताया कि पुरला व खड़क गांव में जमीन व घरों को नुक्सान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है।

