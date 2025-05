Mandi: पुलिस ने नाकाबंदी पर 2 गाड़ियों से पकड़ा नशे का ये सामान, 3 तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 11 May, 2025 06:41 PM

जोगिंद्रनगर पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रहीं शराब की 38 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस को यह सफलता नाकाबंदी के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में मिली है।

जोगिंद्रनगर (विनोद): जोगिंद्रनगर पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रहीं शराब की 38 पेटियां बरामद की हैं। पुलिस को यह सफलता नाकाबंदी के दौरान 2 अलग-अलग मामलों में मिली है। इन दोनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में पुलिस ने घट्टा के समीप एक टैक्सी को जांच के लिए रोका। जांच के दौरान उसमें से 2 पेटियां अंग्रेजी शराब और 15 पेटियां देसी शराब की बरामद की गईं। पुलिस ने मौके पर सरवन कुमार निवासी गांव घमरेड़, डाकघर जलपेहड़ व तहसील जोगिंद्रनगर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मामले में बीड़ रोड के पास एक कार की तलाशी के दौरान 3 पेटियां अंग्रेजी शराब, 5 पेटियां बीयर 13 पेटियां देशी शराब की बरामद की गईं। इस मामले में 2 आरोपियों कुलदीप सिंह निवासी सतनामपुरा, फगवाड़ा (पंजाब) और परमिंदर सिंह निवासी मलघोटा व तहसील बैजनाथ को गिरफ्तार किया गया है।

नशे का कारोबार नहीं होगा बर्दाश्त : थाना प्रभारी

थाना प्रभारी सकीनी कपूर ने बताया कि किसी भी प्रकार की अवैध तस्करी या नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों ही मामलों में आगे की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन खेप को कहां ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को भी नशे या किसी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जन सहयोग से ही समाज को नशे से मुक्त किया जा सकता है।

