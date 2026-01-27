Himachal: भारी बर्फ के बीच फंसे पर्यटक, फिर देवदूत बनकर पहुंची पुलिस; सोलंगनाला के पास किया सुरक्षित रैस्क्यू

Edited By Vijay, Updated: 27 Jan, 2026 02:58 PM
मनाली/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की तत्परता ने एक बार फिर अनहोनी होने से बचा ली। मनाली पुलिस ने सोलंगनाला और अटल टनल के बीच भारी बर्फ के बीच फंसे 2 पर्यटकों को सुरक्षित रैस्क्यू किया है। ये दोनों युवक फर्स्ट स्नो गैलरी धुन्धी के पास फंस गए थे।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार सुबह पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर सूचना मिली थी कि दो युवक सोलंगनाला से अटल टनल जाने वाले रास्ते पर धुन्धी के पास बर्फ में फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ के कारण उनकी जान को खतरा हो सकता था। सूचना मिलते ही अटल टनल की सुरक्षा में तैनात पुलिस की टीम तुरंत हरकत में आई।
पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रैस्क्यू ऑप्रेशन शुरू किया। टीम ने फर्स्ट स्नो गैलरी (धुन्धी) के पास से दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित मनाली पहुंचाया। रैस्क्यू किए गए युवकों की पहचान रामेश्वर (28 ) निवासी झारखंड और दीपक (19) निवासी उत्तर प्रदेश के तौर पर हुई है। दोनों युवक अब सुरक्षित हैं। पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे बर्फबारी वाले इलाकों में सावधानी बरतें और प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें।