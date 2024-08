Kangra: ANTF की टीम ने थपकौर में पकड़ी चिट्टे की खेप, पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2024 02:14 PM

इंदौरा (अजीज): एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत चिट्टे की खेप सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एएसआई सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम को यह सफलता नाकाबंदी के दौरान भदरोया स्थित थपकौर में मिली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए एडिश्नल एसपी राजेंद्र जसवाल ने बताया कि उक्त टीम जब कंडवाल के पास टिप्परी में थी तो इस दौरान सूचना मिली कि 2 व्यक्ति भदरोया से डमटाल की तरफ एक बाइक (पीबी 35एएच-7833) पर आ रहे हैं और उनके पास कुछ वर्जित पदार्थ हो सकता है।

सूचना मिलने के बाद उक्त टीम ने भदरोया स्थित थपकौर में एक ढाबे के पास नाका लगाया। इस दौरान एक बाइक को जांच के लिए रोका गया, जिस पर राहु (30) पुत्र तरसेम लाल व विनोद कुमार (33) पुत्र कमल कुमार निवासी पठानकोट (पंजाब) सवार थे। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 9.53 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने उक्त वर्जित पदार्थ व बाइक को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस थाना डमटाल में मुकद्दमा दर्ज कर लिया है तथा आगामी कारवाई अमल में लाई जा रही है।

