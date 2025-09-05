Solan: 12 लाख की धोखाधड़ी मामले में महिला सहित 2 गिरफ्तार

Main Menu

Edited By Vijay, Updated: 05 Sep, 2025 07:45 PM

शहर में लोगों के साथ करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी गौरव सिंह ने हुए बताया कि मामले की जांच के दौरान पाया गया कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के सितारगंज व...

सोलन (अमित): शहर में लोगों के साथ करीब 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। एसपी गौरव सिंह ने हुए बताया कि मामले की जांच के दौरान पाया गया कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति उत्तराखंड के सितारगंज व नानकमता क्षेत्र से हैं जोकि नेपाल बार्डर के साथ का इलाका है। पुलिस थाना सदर सोलन की टीम द्वारा उक्त स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों राज सिंह निवासी गांव व डाकखाना इस्लामनगर, तह. नानकमता, जिला उधमनगर, उत्तराखंड 31 वर्ष व पूजा पुत्री सुशील कुमार निवासी गांव सितारगंज उत्तराखंड को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से ठगी की करीब 6 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा अलग-अलग बैंक खातों में डाली गई राशि में से कुछ राशि इन दोनों आरोपियों ने दूसरे खाते में डालकर फिर चैक के माध्यम से निकाल ली थी।
यह है मामला
कोटला निवासी दलीप कुमार ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसे एक अनामिका नाम से टैलीग्राम पर मैसेज आया कि उनकी कम्पनी प्रिंस लाइन डाट काम होटल एंड प्राॅपर्टीज के रिव्यू का काम देती है। इसको करने से 1500 से 1800 रुपए तक की कमाई हो जाती है, परन्तु इसके लिए इन्हें 60 आर्डर पूरे करने होते हैं। इस पर इन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। शुरू में इनका काम ठीक चल रहा था और पैसे भी निकाल लिए।

कुछ समय बाद जो आर्डर आया उसमें उन्होंने प्रीमियम आर्डर के नाम पर इनसे अलग-2 खातों में पैसे डलवाने शुरू कर दिए। पहले तो बाकी दिनों की तरह सामान्य रहा परन्तु 27 अगस्त को राशि ज्यादा हो गई। उक्त राशि को बचाने के लिए उन्होंने पैसे मांगे जिस पर इन्होंने जैसे तैसे करके आर्डर पूरा किया। उसके बाद इन्हें शक हुआ कि ये लोग इसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रहे हैं। उक्त कम्पनी द्वारा इनके साथ 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की है।

