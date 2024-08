पंडोह डैम के 2 गेट सिल्ट में फंसे, BBMB अधिकारियों के छूटे पसीने

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2024 02:33 PM

मंडी/पंडोह (विशाल): बीबीएमबी पंडोह डैम के 2 गेट पिछले 3 दिनों से सिल्ट के कारण बंद हो गए हैं, जिससे अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। इस समस्या के कारण बग्गी सुरंग भी बंद कर दी गई है और सलापड़ पावर हाऊस में बिजली उत्पादन भी बंद हो गया है।



बीबीएमबी के चेयरमेन मनोज त्रिपाठी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चंडीगढ़ से एक तकनीकी टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। गेट में फंसी सिल्ट को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है। इस समस्या के चलते बीबीएमबी पंडोह की करोड़ों की मशीनरी भी खराब हो गई है और फिलहाल किराये पर मंगवाई गई मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में ब्यास नदी का जलस्तर कम है, लेकिन अगर कुल्लू या मनाली में भारी बारिश होती है या बादल फटते हैं तो डैम को गंभीर नुक्सान हो सकता है। स्थिति की निगरानी की जा रही है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

