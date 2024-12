Himachal: स्वास्थ्य विभाग में 19 कनिष्ठ सहायक/क्लर्क बने वरिष्ठ सहायक, नई जगह दी पोस्टिंग

Edited By Vijay, Updated: 06 Dec, 2024 10:05 AM

स्वास्थ्य विभाग में 19 कनिष्ठ सहायक/क्लर्क को वरिष्ठ सहायक पर पदोन्नति मिली है। विभागीय प्रोमोशनल कमेटी की सिफारिशों के बाद विभाग ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं और इन्हें नई जगह पर नियुक्ति दी है।

शिमला (संतोष): स्वास्थ्य विभाग में 19 कनिष्ठ सहायक/क्लर्क को वरिष्ठ सहायक पर पदोन्नति मिली है। विभागीय प्रोमोशनल कमेटी की सिफारिशों के बाद विभाग ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं और इन्हें नई जगह पर नियुक्ति दी है। अब इन कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

नवीन पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों में विक्रम सिंह को बीएमओ कार्यालय नालागढ़, छज्जू राम को परिमहल प्राचार्य कार्यालय, असलम मोहम्मद को चम्बा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य कार्यालय, अशोक नेगी को निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा शिमला कार्यालय, प्यार चंद को एमएस कार्यालय पालमपुर, नीता शर्मा को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र शर्मा को डीएचएस, सन्नी कुमार को बीएमओ कार्यालय समोते चम्बा, रीना शर्मा को सीएमओ कार्यालय बिलासपुर, पदम सिंह को केएनएच शिमला, तनू शर्मा को डीएचएस, धीरज राठौर को चमियाणा सुपर स्पैशलिटी, जसवीर सिंह को आईजीएच शिमला, जितेंद्र कुमार को सीएमओ कार्यालय मंडी, ईरा कंवर को डीएचएस, मीनाक्षी देवी को बीएमओ कार्यालय राजगढ़, अंकुश कुमार को जैडएलओ कार्यालय कंडवारी कांगड़ा, सुरेश कुमार को आईजीएमसी प्राचार्य कार्यालय और बलदेव कश्यप को डीएचएस शिमला में तैनाती दी गई है।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here