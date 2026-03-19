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शिमला में भीषण अग्निकांड: 16 कमरों का मकान जलकर राख, कोई हताहत नहीं

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Mar, 2026 10:56 AM

16 room house burnt to ashes in shimla

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के डीम गांव में बुधवार रात करीब 9:30 बजे आग लगने से 16 कमरों का एक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। खबरों के अनुसार, यह घर जग्गी राम के बेटों देवेंदर सिंह और मोहिंदर सिंह का था। आग तेजी से पूरे...

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के डीम गांव में बुधवार रात करीब 9:30 बजे आग लगने से 16 कमरों का एक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया।

खबरों के अनुसार, यह घर जग्गी राम के बेटों देवेंदर सिंह और मोहिंदर सिंह का था। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई और उसे राख में तब्दील कर दिया। हालांकि इस घटना में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन पूरी संपत्ति नष्ट हो गई।

वहीं, आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 

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