शिमला में भीषण अग्निकांड: 16 कमरों का मकान जलकर राख, कोई हताहत नहीं

Edited By Swati Sharma, Updated: 19 Mar, 2026 10:56 AM



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Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के डीम गांव में बुधवार रात करीब 9:30 बजे आग लगने से 16 कमरों का एक मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। खबरों के अनुसार, यह घर जग्गी राम के बेटों देवेंदर सिंह और मोहिंदर सिंह का था। आग तेजी से पूरे...