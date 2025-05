Himachal: 10वीं के बाद अब 12वीं कक्षा के परिणाम पर टिकी निगाहें, जानें कब आएगा रिजल्ट

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2025 03:02 PM

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते गुरुवार को 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। अब सभी की निगाहें 12वीं कक्षा के परिणाम पर टिकी हुई हैं।

धर्मशाला (जिनेश): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते गुरुवार को 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। अब सभी की निगाहें 12वीं कक्षा के परिणाम पर टिकी हुई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 12वीं के नतीजों की तैयारी तेजी से चल रही है और रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से तिथि को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि आने वाले एक-दो दिनों रिजल्ट जारी हो सकता है।

बोर्ड के सचिव डॉ. विशाल शर्मा की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम का कंपाइलिंग कार्य अंतिम चरण में है। बोर्ड की तकनीकी टीम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद प्राप्त अंकों को डिजिटल सिस्टम में दर्ज कर रही है, ताकि परिणाम निष्पक्ष और सटीक रूप से घोषित किया जा सके। बता दें कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल माह में संपन्न हुई थीं, जिनमें राज्य भर से करीब 1 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। छात्रों को सुझाव दिया गया है कि वे परिणाम घोषित होने तक अपने रोल नंबर, जन्मतिथि आदि जानकारी संभाल कर रखें ताकि ऑनलाइन परिणाम देखने में कोई कठिनाई न हो।

ऐसे चैक करें 12वीं का रिजल्ट

12वीं कक्षा का परिणाम ऑनलाइन माध्यम से जारी किया जाएगा। छात्र इसे नीचे दिए गए तरीकों से चैक कर सकेंगे।

1. बोर्ड की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर

सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वैबसाइट पर जाएं: www.hpbose.org

होमपेज पर “Result” सैक्शन में जाएं

“Class 12 Result 2025” के लिंक पर क्लिक करें

अपना रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें

“Submit” पर क्लिक करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा

चाहें तो इसका प्रिंट आऊट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

2. डिजिलॉकर के माध्यम से चैक कर सकेंगे रिजल्ट

छात्र डिजिलॉकर एप या वैबसाइट पर भी अपने अंकपत्र देख और डाऊनलोड कर सकेंगे। इसके लिए डिजिलॉकर में लॉगिन कर “Himachal Pradesh Board” सर्च करें और निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करें।

3. SMS के माध्यम से भी देख सकेंगे रिजल्ट

HPBOSE द्वारा रिजल्ट SMS के जरिए देखने की सुविधा भी दी जाती है (यदि बोर्ड इसे इस बार भी उपलब्ध कराता है)। इसके लिए आपको विशेष प्रारूप में मैसेज भेजना होगा। जैसे ही बोर्ड इस सुविधा को सक्रिय करेगा, इसकी जानकारी वैबसाइट और मीडिया के माध्यम से सांझा की जाएगी।

छात्र परिणाम से पहले रखें इन बातों का ध्यान

छात्र अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट घोषित होते ही तुरंत जांच सकें।

बोर्ड की वैबसाइट पर एक साथ बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण पेज लोड होने में समय लग सकता है, ऐसे में धैर्य रखें।

किसी भी तकनीकी परेशानी की स्थिति में दोबारा प्रयास करें या कुछ समय बाद फिर से वैबसाइट खोलें।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here