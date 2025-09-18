Bilaspur: गोहर पालंगरी में धंसी 10 बीघा जमीन, खतरे में 15 परिवार

Main Menu

18 Sep, 2025

छत पंचायत के गोहर पालंगरी में मूसलाधार बारिश के कारण करीब 10 बीघा जमीन धंस गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है।

घुमारवीं (जम्वाल) : छत पंचायत के गोहर पालंगरी में मूसलाधार बारिश के कारण करीब 10 बीघा जमीन धंस गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। लगभग 12 से 15 परिवार खतरे की जद में हैं। खेतों और मकानों में दरारें आ गई हैं और कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। लगातार बारिश के चलते गांव में भूस्खलन का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि जिस रफ्तार से जमीन खिसक रही है, उसके कारण आने वाले दिनों में खेतों के साथ-साथ मकान भी ध्वस्त हो सकते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि आपदा में घर गिरने का डर हमेशा बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए कहा कि यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि तुरंत विशेषज्ञ टीम भेजी जाए और प्रभावित परिवारों को राहत व पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उन्होेंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि तुरंत आर्थिक सहायता और इस धंसने वाली जमीन की विशेषज्ञ टीम से जांच करवाई जाए। इस प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को अकेला न छोड़ा जाए।

 

