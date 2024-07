By-Election 2024: हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.29 फीसदी मतदान

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2024 06:16 PM

हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा की 3 सीटों पर जारी मतदान के तहत शाम 5 बजे तक 68.29 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है।

पालमपुर डैस्क: हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा की 3 सीटों पर जारी मतदान के तहत शाम 5 बजे तक 65.29 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है। इसमें नालागढ़ सीट के अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। यहां 75.22 प्रतिशत मतदाता अपने वोट डाल चुके हैं जबकि दूसरे नंबर पर हमीरपुर विधानसभा सीट है। यहां अब तक 65.78 फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं जबकि देहरा सीट पर 63.89 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। अभी भी मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। मतदान की प्रतिशतता का अंतिम आंकड़ा शाम 6 बजे के बाद ही सामने आएगा।

कितने पुरुष व महिला मतदाताओं ने डाला वोट

हमीरपुर सीट के लिए उपचुनाव में शाम 5 बजे ते 24023 पुरुष व 26556 महिला मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है जबकि एक वोट थर्ड ट्रांसजैंडर ने डाला है। देहरा सीट के लिए 25399 पुरुष व 28708 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं नालागढ़ सीट के लिए 35623 पुरुष व 34731 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है जबकि 2 वोट थर्ड ट्रांसजैंडर ने डाले हैं।



