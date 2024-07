अफवाहों पर न दें ध्यान, मणिमहेश मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित : एडीएम

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Jul, 2024 06:45 PM

मणिमहेश यात्रा को सुगम बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान हैलीकॉप्टर सेवा की टैंडर प्रक्रिया भी प्रोसैस में है।

भरमौर (उत्तम): मणिमहेश यात्रा को सुगम बनाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान हैलीकॉप्टर सेवा की टैंडर प्रक्रिया भी प्रोसैस में है। इस बार उम्मीद है कि 1 से अधिक हैलीकॉप्टर की सेवा मिल सकती है। इस बार भरमौर से गौरीकुंड के अलावा चम्बा से भी उड़ान का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि भरमौर से गौरीकुंड तक हैलीकॉप्टर व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक तिथि 26 अगस्त से 11 सितम्बर तक है, मगर हैलीकॉप्टर सेवा थोड़ा पहले शुरू करने की शर्त टैंडर प्रक्रिया में डाली गई है, जिसमे इसे 22 अगस्त से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। टैंडर अगर समय पर हो गया तो मणिमहेश यात्रियों की 8 अगस्त से ही एडवांस बुकिंग शुरू की जाएगी, जिसे भरमौर प्रशासन की आधिकारिक वैबसाइट के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है।

यात्रा को सुगम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने चम्बा-भरमौर सड़क की हालत सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग तथा नैशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की जनजातीय विकास मंत्री के साथ शिमला में ही बैठक हुई है, जिसमें इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही विश्वास करें। अगर मार्ग बंद होने की घटना होगी तो हमारी आधिकारिक जिला स्तर की वैबसाइट या भरमौर प्रशासन के फेसबुक पेज पर सूचना दी जाएगी। भूस्खलन से मणिमहेश जाने वाले मार्ग को कोई नुक्सान नहीं हुआ है, बल्कि यह भूस्खलन नाले के दूसरी तरफ हुआ था। बंद होने की अफवाहों पर विश्वास न करें। आधिकारिक सोर्स पर ही विश्वास करें।

उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों से मणिमहेश आ रहे लोग इसी असमंजस में हैं कि शायद भूस्खलन से मणिमहेश नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभी रास्ते बिल्कुल ठीक हैं तथा जिन लोगों ने भी मणिमहेश आने का प्लान किया है, वे निश्चिंत होकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग सभी मार्गों को बनाने में जुटा है।

