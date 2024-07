नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौ*त, पुलिस व फोरैंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

Edited By Vijay, Updated: 14 Jul, 2024 06:47 PM

हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर की धबड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र बणी में भर्ती अमित चौहान (27) पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम पंचायत टिक्कर कलां (भोरंज) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।

बिझड़ी (सुभाष): हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर की धबड़ियाना पंचायत के अंतर्गत स्थापित नशा मुक्ति केंद्र बणी में भर्ती अमित चौहान (27) पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम पंचायत टिक्कर कलां (भोरंज) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताते चलें कि युवक की मौत होने पर बड़सर पुलिस और फोरैंसिक टीम कारणों का पता लगाने में जुट गईं हैं। एसपी भगत सिंह, एसडीपीओ बड़सर आईपीएस सचिन हिरेमठ और बड़सर थाना प्रभारी प्रवीण राणा घटनास्थल पर पहुंचे और मौत के कारणों की जांच में जुट गए।

भोरंज की पंचायत टिक्कर बुहलां की प्रधान नीलम अरोड़ा ने बताया कि अमित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और पिछले काफी अरसे से नशा मुक्ति केंद्र में जॉब करता था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमित चौहान नशे का आदी होने के चलते नशा निवारण केंद्र में उपचार के लिए भर्ती था लेकिन नशा निवारण केंद्र के संचालक और रिकॉर्ड के मौके पर न मिल पाने के कारण यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि अमित यहां इलाज के लिए भर्ती था या जॉब करता था।

इस संदर्भ में बड़सर के एसडीपीओ आईपीएस सचिन हिरेमठ ने बताया कि फ्रैश फाऊंडेशन नशा मुक्ति केंद्र बणी में अमित कुमार पुत्र रमेश चंद निवासी टिक्कर कलां (भोरंज) की मौत की सूचना मिली थी। इस पर बड़सर पुलिस और एफएसएल मंडी की टीम ने घटनास्थल पर जाकर कुछ साक्ष्य एकत्रित किए। इस दौरान जिला पुलिस प्रमुख भगत सिंह ने भी घटनास्थल पर आकर स्थिति का जायजा लिया। इस संदर्भ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

