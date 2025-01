Hamirpur: सिविल अस्पताल टौणीदेवी में डेढ़ महीने से एक्स-रे सुविधा ठप्प, मरीजों को हो रही भारी परेशानी

सिविल अस्पताल टौणीदेवी में आजकल लोगों को एक्स-रे की सुविधा नहीं मिल पा रही। पिछले करीब डेढ़ महीने से एक्स-रे टैक्नीशियन का पद रिक्त चलने के कारण यह समस्या पेश आ रही है।

हमीरपुर (अजय): सिविल अस्पताल टौणीदेवी में आजकल मरीजों को एक्स-रे की सुविधा नहीं मिल पा रही। पिछले करीब डेढ़ महीने से एक्स-रे टैक्नीशियन का पद रिक्त चलने के कारण यह समस्या पेश आ रही है। बता दें कि टौणीदेवी अस्पताल में दूरदराज के क्षेत्रों उहल, कक्कड़, काले अम्ब, अवाहदेवी, पटनौण, भोरंज के साथ लगते कुछ इलाकों के लोग बेहतर उपचार की उम्मीद में आते हैं। हैरानी की बात है कि एक्स-रे टैक्नीशियन उपलब्ध न होने से लोगों को या तो बैरंग ही घर लौटना पड़ रहा है या हमीरपुर मेडिकल काॅलेज, निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की ओर रुख करना पड़ रहा है। इससे उन्हें परेशानी के साथ-साथ आर्थिक नुक्सान भी उठाना पड़ रहा है।

27 नवम्बर को नौकरी से इस्तीफा दे चुका है टैक्नीशियन

बताया जा रहा है कि यहां पर तैनात एक्स-रे टैक्नीशियन 27 नवम्बर को नौकरी से इस्तीफा दे चुका है। इसके उपरांत यहां पर किसी टैक्नीशियन की तैनाती नहीं हो सकी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन बता रहा है कि उन्होंने अपने स्तर पर उच्चाधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया है परन्तु अभी तक किसी को यहां नियुक्त नहीं किया गया है। इसके बारे में बीएमओ डाॅ. रमेश रत्तू ने बताया है कि टैक्नीशियन के रिक्त चल रहे पद के बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है।

क्या कहते हैं सीएमओ

इसके बारे में सीएमओ प्रवीण चौधरी ने बताया कि क्रस्ना कंपनी के अधिकारियों को अस्पताल में जल्द टैक्नीशियन तैनात करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि नादौन में एक एक्स-रे टैक्नीशियन सरप्लस चल रहा है, उसे यहां शिफ्ट करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही अस्पताल में टैक्नीशियन की तैनाती कर दी जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here