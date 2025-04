Una: कटौहड़ खुर्द में आग ने बरपाया कहर, 4 कनाल रकबे में गेहूं की फसल जलकर राख

विकास खंड अम्ब की ग्राम पंचायत कटौहड़ खुर्द के वार्ड नंबर-5 में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें खेतों में काटने के लिए तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई।

अम्ब (अश्विनी): विकास खंड अम्ब की ग्राम पंचायत कटौहड़ खुर्द के वार्ड नंबर-5 में आग लगने की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें खेतों में काटने के लिए तैयार गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन अम्ब से परिशामक गणेश कुमार, गृह रक्षक श्रवण कुमार व चालक कनवर लाल पर आधारित दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों की तत्परता से लाखों रुपए की संपत्ति और आसपास के खेतों व घरों को जलने से बचा लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह पक्का परोह में स्थित श्री शनि देव जी महाराज मंदिर के समीप अचानक आग भड़क उठी। तेज हवा के चलते आग ने नजदीकी खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में सुरेश कुमार पुत्र जगदीश राम के लगभग 4 कनाल रकबे में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही ग्राम पंचायत के उपप्रधान राज धीमान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मियों की सूझबूझ से पास के खेतों और रिहायशी मकानों को आग की चपेट में आने से रोका गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसान को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, ताकि उसे हुए नुकसान की भरपाई हो सके।

