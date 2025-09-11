VIDEO: ब्यास नदी का बहाव बढ़ा, फंसे दो लोग... NDRF ने चलाया Rescue operation

Edited By Jyoti M, Updated: 11 Sep, 2025 10:49 AM
हिमाचल डेस्क। कुल्लू में ब्यास नदी में फंसे दो लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। ये दोनों रात के समय नदी किनारे गए थे, तभी अचानक पानी का बहाव तेज़ हो गया और वे एक छोटे से टापू पर फंस गए। उन्हें पूरी रात उसी टापू पर बितानी पड़ी।
सुबह जब स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा, तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और एनडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। लगभग दो घंटे के अथक प्रयास के बाद, टीम ने रस्सी और अन्य उपकरणों की मदद से दोनों युवकों को सकुशल बाहर निकाला।
बचाव दल के एक अधिकारी ने बताया कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मानसून के मौसम में नदी-नालों के किनारे जाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। दोनों व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।