Hamirpur: अणु में अंडर-19 एथलैटिक्स प्रतियोगिता शुरू, 417 खिलाड़ी दिखाएंगे प्रतिभा

स्कूली छात्र-छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर-19 एथलैटिक्स प्रतियोगिता वीरवार को अणु के सिंथैटिक ट्रैक ग्राऊंड में आरंभ हो गई। इसमें 12 जिलों और 2 खेल छात्रावासों के कुल 417 एथलीट भाग ले रहे हैं।

हमीरपुर (राजीव): स्कूली छात्र-छात्राओं की राज्य स्तरीय अंडर-19 एथलैटिक्स प्रतियोगिता वीरवार को अणु के सिंथैटिक ट्रैक ग्राऊंड में आरंभ हो गई। इसमें 12 जिलों और 2 खेल छात्रावासों के कुल 417 एथलीट भाग ले रहे हैं। सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्वलन के साथ प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजन समिति और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलों को अपनाने वाला बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करता है तथा नशे एवं अन्य बुराइयों से दूर रहता है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं का मकसद केवल जीत या हार ही नहीं होता है, बल्कि इनके माध्यम से बच्चों एवं युवाओं में कई ऐसे गुण विकसित होते हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सराहनीय निर्णय लिए हैं।



इससे पहले उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक अनिल कौशल और एचएसएसए के सचिव संतोष चौहान ने मुख्यातिथि, अन्य अतिथियों तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डीएवी स्कूल के बैंड दस्ते ने भी शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, आयोजन समिति के प्रबंध सचिव एवं ब्वायज स्कूल के प्रधानाचार्य मुश्ताक मोहम्मद, गर्ल्स स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम चौहान, एडीपीईओ तिलक राज और राकेश शर्मा, विभिन्न जिलों के टीम प्रभारी, खेल संघों के पदाधिकारी और अन्य लोग भी उपस्थित थे।

1500 मीटर दौड़ में इशांत और सविता ने जीते स्वर्ण पदक

प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर हुई 1500 मीटर दौड़ में हमीरपुर के इशांत और आर्यन ने क्रमशः स्वर्ण तथा रजत पदक, जबकि मंडी के बख्शीश ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों में बिलासपुर की सविता ने स्वर्ण, हमीरपुर की शाइनी ने रजत और शिमला की अनामिका ने कांस्य पदक हासिल किया।

