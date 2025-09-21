ऊना जाने वालों के लिए जरूरी खबर: इस रोड पर वाहनों की आवाजाही 29 दिनों के लिए रहेगी बंद

गगरेट से ऊना मुख्य सड़क पर सीवरेज़ संबंधी कार्यों को लेकर मुख्य रोड़ 26 सितंबर से 24 अक्तूबर (29 दिनों) तक यातायात के लिए बंद रहेगा। इस दौरान गगरेट से ऊना रोड़ पर गगरेट में डाकघर के नजदीक, गगरेट चौक के समीप गणेश हलवाई से पुराना अंब रोड़, ठाकुर...

ऊना। गगरेट से ऊना मुख्य सड़क पर सीवरेज़ संबंधी कार्यों को लेकर मुख्य रोड़ 26 सितंबर से 24 अक्तूबर (29 दिनों) तक यातायात के लिए बंद रहेगा। इस दौरान गगरेट से ऊना रोड़ पर गगरेट में डाकघर के नजदीक, गगरेट चौक के समीप गणेश हलवाई से पुराना अंब रोड़, ठाकुर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप ऊना रोड़ गगरेट, कलोह चौक के समीप कृष्णा मेडिकल स्टोर और अशोका शटरिंग के समीप पक्का परो के पास मुख्य मार्ग पर सीवरेज़ पाइप बिछाने का कार्य किया जाएगा।

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि इस दौरान यातायात को शिवबाड़ी से कलोह वायपास वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ा जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश सीवरेज़ संबंधी कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।