ऊना ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के विशेष पंजीकरण अभियान में हासिल किया शत-प्रतिशत लक्ष्य

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलाए गए विशेष लाभार्थी पंजीकरण अभियान में जिला ऊना ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। एक माह तक चले इस अभियान के दौरान ऊना जिला ने 160...

ऊना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चलाए गए विशेष लाभार्थी पंजीकरण अभियान में जिला ऊना ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए शत-प्रतिशत पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया है। एक माह तक चले इस अभियान के दौरान ऊना जिला ने 160 प्रतिशत पंजीकरण किया।

इस उपलब्धिस के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊना नरेंद्र कुमार ने बाल विकास परियोजना अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता ऊना जिला के लिए गर्व की बात है और यह अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत है। डीपीओ नरेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय में ऊना जिला के सभी सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों, जिला और ब्लॉक समन्वयकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया।

टीम वर्क और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण

नरेंद्र कुमार ने कहा कि यह सफलता जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम भावना और निरंतर मेहनत का परिणाम है। अभियान के दौरान पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने का कार्य व्यवस्थित व सक्रिय रूप से किया गया। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, बाल विकास परियोजना अधिकारियों सहित विभाग की पूरी टीम ने पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए यह उल्लेखनीय लक्ष्य प्राप्त किया।

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत पहले दो बच्चों तक का लाभ दिया जाता है, जिसमें दूसरे बच्चे का लाभ तभी दिया जाएगा जब वह बेटी हो। इस योजना में गर्भधारण का पंजीकरण एलएमपी की तिथि से छह माह के भीतर करवाने और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच पूर्ण करने पर 3 हजार रूपए की पहली किस्त दी जाती है। बच्चे का जन्म पंजीकरण तथा बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैप्टाइटिस-बी या समकक्ष टीकाकरण का पहला चक्र पूर्ण करने पर 2 हजार रूपए की दूसरी किस्त दी जाती है। वहीं दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की हो तो शर्तें पूरी करने पर 6 हजार रूपए की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।