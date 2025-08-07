Main Menu

  • भयानक हादसा: ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2025 08:54 PM

truck hits scooty one youth dies another seriously injured

ऊना-नंगल मुख्य मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है।

ऊना (विशाल): ऊना-नंगल मुख्य मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे उपचार के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया गया है। मृतक युवक की पहचान गुरजोत शर्मा पुत्र विदेशी शर्मा निवासी फगुआला, जिला संगरूर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। 

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरजोत शर्मा और उसका साथी मोहित शर्मा वीरवार दोपहर को स्कूटी पर सवार होकर ऊना से मैहतपुर की ओर जा रहे थे। जब वे जलग्रां के समीप पहुंचे ताे सामने से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते स्कूटी सवार दाेनाें युवक गंभीर रूप से घायल हाे गए।

हादसे के तुरंत बाद दोनों घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया, जहां डाॅक्टराें ने गुरजोत शर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि मोहित शर्मा की गंभीर हालत काे देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रैफर कर दिया है। एएसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं युवक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

