चम्बा में 15 अगस्त को हर घर में लहराएगा तिरंगा, डाक विभाग के पास पहुंची 5000 झंडों की खेप

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2024 04:11 PM

चम्बा (रणवीर): केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस बार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर में तिरंगा लहराएगा। डाक विभाग चम्बा के पास 5000 तिरंगे झंडे की खेप पहुंच गई है। इन तिरंगों को जिले के कोने-कोने में खोले गए 206 डाकघरों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग ने जनजागरण अभियान भी शुरू कर दिया है। चम्बा के मुख्य डाकघर में तिरंगे का वितरण शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए स्पैशल काऊंटर लगाया गया है। झंडे का मूल्य 25 रुपए रखा गया है। हालांकि इसमें पांगी घाटी के डाकघरों को शामिल नहीं किया गया है। यहां मार्ग बंद होने व दूरदराज के क्षेत्र में डाकघर होने के कारण तिरंगा 15 अगस्त तक पहुंचाना कठिन है लेकिन बाकी सभी उपमंडलों में इस बार हर परिवार देश देशभक्ति से ओत-प्रोत दिखेगा और हर घर पर तिरंगा झंडा लहराते हुए नजर आएगा। कोई भी व्यक्ति नजदीकी डाक घर से तिरंगा प्राप्त कर सकेगा।

उधर, मुख्य डाकघर चम्बा के डाक कार्यकारी प्रभारी मनोज चड्ढा ने बताया कि तिरंगे झंडे कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां से आगे मुख्य ब्रांच व अन्य ब्रांच को वितरण किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से तिरंगे स्लॉट में आ रहे हैं। आगामी 2 दिनों तक झंडे की खेप सभी डाकघरों में पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पोस्टमैन अपने-अपने क्षेत्रों में स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थानों में जाकर इस मुहिम के बारे में जागरूक करेंगे। इससे देशभक्ति की भावना विकसित होगी। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने के लिए प्रभात फेरी निकालकर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। अगर डिमांड अधिक होगी तो और तिरंगे भी मंगवाए जाएंगे। मनोज चड्ढा ने जनता से झंडे खरीदने की अपील की है।

